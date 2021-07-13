Завтра жару разбавят дожди и грозы

По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье до 23 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, грозы, местами возможны ливни. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/сек, во время грозы порывистый. Температура воздуха 25-31 градус тепла, во время дождя в районе 20 градусов тепла.