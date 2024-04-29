По сообщению Агентства окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии погода с переменной облачностью. По многим регионам пройдут кратковременные дожди и грозы. К утру осадки ослабеют. Местами туман. Ветер южных направлений сменится ветром западных направлений 2-8 м/с. В Западной Эстонии ночью будет 1-8 градусов тепла, в Восточной Эстонии - 8-14 градусов.
Во вторник жителей Эстонии ждут первые весенние грозы
Во вторник днем в Эстонии малооблачно, переменная облачность. На юго-востоке Эстонии кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, на побережье ветер западный 3-9 м/с. Температура воздуха днем 14-20 градусов тепла, на побережье временами до 8 градусов.