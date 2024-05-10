Незначительное потепление: в субботу воздух прогреется до 13 градусов

В ночь на субботу ясная и малооблачная погода, на востоке страны местами переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, 3-9, утром на востоке порывами до 13, на островах и побережье 6-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха от одного градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье местами до 6 градусов тепла.