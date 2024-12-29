Суровый Новый год: прогноз погоды обещает шторм

В ночь на вторник в северной части Эстонии будет переменная облачность, осадки маловероятны. На юге облачно с прояснениями, местами снег и мокрый снег, в районе Лийваского залива - дождь.

Ветер западных направлений 3–9 м/с, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха от 0 до -4 градусов, на побережье до +3 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Днем во вторник переменная облачность, во многих местах снегопады, на островах - мокрый снег, местами метель. Ветер западных направлений 5–10 м/с, порывы до 13 м/с, на побережье западный и северо-западный ветер 7–13 м/с, порывы до 17, на северном побережье до 20 м/с. Вечером ветер ослабеет и на островах сменится на южный. Температура воздуха от -2 до +3 градусов.

Канун Нового года начнется с увеличения облачности. Снег и мокрый снег с островов распространятся в северо-восточном направлении. Местами осадки будут сильными, ожидается метель. Ветер сменится на южный и юго-восточный, к утру на островах - на юго-западный, 5–12 м/с, на побережье усилится до 8–14 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха от 0 до -5 градусов, на побережье до +2 градусов. Утром станет немного теплее. Условия на дорогах станут сложными.