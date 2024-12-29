По словам синоптика Кайро Кийцака, на следующей неделе в регион придет более холодный атмосферный фронт, вернутся снегопады, а погода в канун Нового года, по данным Агентства окружающей среды, будет по-настоящему штормовой.
Суровый Новый год: прогноз погоды обещает шторм
В ночь на вторник в северной части Эстонии будет переменная облачность, осадки маловероятны. На юге облачно с прояснениями, местами снег и мокрый снег, в районе Лийваского залива - дождь.
Ветер западных направлений 3–9 м/с, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха от 0 до -4 градусов, на побережье до +3 градусов. На дорогах возможна гололедица.
Днем во вторник переменная облачность, во многих местах снегопады, на островах - мокрый снег, местами метель. Ветер западных направлений 5–10 м/с, порывы до 13 м/с, на побережье западный и северо-западный ветер 7–13 м/с, порывы до 17, на северном побережье до 20 м/с. Вечером ветер ослабеет и на островах сменится на южный. Температура воздуха от -2 до +3 градусов.
Канун Нового года начнется с увеличения облачности. Снег и мокрый снег с островов распространятся в северо-восточном направлении. Местами осадки будут сильными, ожидается метель. Ветер сменится на южный и юго-восточный, к утру на островах - на юго-западный, 5–12 м/с, на побережье усилится до 8–14 м/с, порывы до 20 м/с. Температура воздуха от 0 до -5 градусов, на побережье до +2 градусов. Утром станет немного теплее. Условия на дорогах станут сложными.
В среду, в первый день нового года, будет облачно, вечером с прояснениями. В первой половине дня местами осадки перейдут в дождь, а вечером с северо-запада вновь начнется снег. Ветер юго-западный, в северо-восточной части страны - также юго-восточный, 7–14 м/с, в Южной Эстонии и на побережье порывы до 18 м/с, на островах и в районе Лийваского залива 13–18 м/с, порывы до 25 м/с. После обеда ветер сменится на западный и северо-западный, на северном побережье - на северный, вечером ослабнет. Температура воздуха от 0 до +5 градусов. Вечером температура начнет быстро снижаться. На дорогах снова возможна сильная гололедица.
В ночь на четверг облачно с прояснениями. В некоторых местах слабый снег, местами метель. Ветер западный и северо-западный 3–9 м/с, на побережье порывы до 13 м/с, в северо-восточной части страны 7–13 м/с, порывы до 18 м/с. После полуночи ветер ослабнет, утром во внутренних районах будет слабый и переменный. На побережье ветер северных направлений 5–11 м/с. Температура воздуха от -1 до -6 градусов, на побережье островов до +1 градуса.
Днем в четверг облачно с прояснениями. В некоторых местах слабый снег, местами метель. Ветер северный, днём западный, 3–9 м/с, порывы до 12 м/с, на островах и побережье северный и северо-западный 6–12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха от -1 до -5 градусов, на западном побережье островов до +1 градуса.