Вс, 11.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Ясная ночь и солнечный день: в Эстонии ожидается теплая погода без осадков

Весна. Иллюстративное фото
Весна. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник будет ясно, местами переменная облачность без осадков, туман.

Ветер северных направлений, 1-7 м/с, на востоке страны порывами до 10 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, на побережье местами до 6 градусов тепла.

Днем ожидается ясная погода, местами переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, после полудня у Рижского залива 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем 9-15, на побережье до 7 градусов тепла.

Комментарии

Ключевые слова

Новости погоды
Наверх