Ясная ночь и солнечный день: в Эстонии ожидается теплая погода без осадков

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на понедельник будет ясно, местами переменная облачность без осадков, туман.
Ветер северных направлений, 1-7 м/с, на востоке страны порывами до 10 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, на побережье местами до 6 градусов тепла.
Днем ожидается ясная погода, местами переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, после полудня у Рижского залива 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха днем 9-15, на побережье до 7 градусов тепла.