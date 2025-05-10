Погода в ближайшие дни станет немного теплее

В ночь на понедельник ясно, местами переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 1-7 м/с. Днем ясно, местами переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, на побережье местами до 6 градусов тепла, днем 9-14, на побережье местами до 6 градусов тепла.

В ночь на вторник ясно, после полуночи переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 6 градусов тепла, днем 12-17, на побережье 7-10 градусов тепла.