Погода в ближайшие дни станет немного теплее

Согласно прогнозу погоды Агентства окружающей среды, в ближайшие дни осадков не ожидается, а температура поднимется до пятнадцати градусов тепла.
В ночь на понедельник ясно, местами переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 1-7 м/с. Днем ясно, местами переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, на побережье местами до 6 градусов тепла, днем 9-14, на побережье местами до 6 градусов тепла.
В ночь на вторник ясно, после полуночи переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 6 градусов тепла, днем 12-17, на побережье 7-10 градусов тепла.
В ночь на среду облачность уплотнится, к утру по регионам дожди. Ветер западных направлений, 3-9 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на побережье до 6 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, к вечеру начиная с северо-запада облачнсть разрядится, осадков будет меньше. Ветер преимущественно северо-западный, 4-10 м/с, на островах и западном побрежье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.