Синоптики о погоде во вторник: дожди, мокрый снег и холод

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди и мокрый снег, рано утром осадки на северо-западе страны будут интенсивнее. Ветер юго-западный и западный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с, рано утром ослабеет и сменит направление на северо-западное. Температура воздуха ночью от нуля до 6 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, временами возможен мокрый снег, к вечеру вероятность осадков будет меньше. Ветер до полудня западных направлений 4-10, после полудня понемногу сменит направление на северо-западное и северное 5-12, на островах порывами до 16 м/с. Температура воздуха днем 5-10, во время дождей 2-3 градуса тепла.