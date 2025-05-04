Новая неделя начнется с мокрого снега

Ночью облачность начнет редеть с северо-запада, осадки постепенно покинут южные и восточные районы страны. После полуночи в отдельных местах возможны кратковременные осадки в виде мокрого снега. Будет дуть северный и северо-западный ветер со скоростью от 6 до 12 м/с, на побережье порывы до 18 м/с; к утру ветер ослабеет. Температура воздуха составит от -1 до +4 градусов.

На Чудском озере будет дуть северный и северо-западный ветер 6-11 м/с, порывами до 17 м/с, высота волн составит 1,1-1,7 метра. Пройдёт дождь и мокрый снег. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха 2-4 градуса тепла.

Днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, до полудня на побережье Чудского озера - также мокрый снег. Северо-западный и западный ветер усилится до 5-11 м/с, порывы до 17 м/с, вечером в западной части страны сменит направление на юго-западное и внутри страны заметно ослабеет. Температура воздуха составит 5-9 градусов тепла.