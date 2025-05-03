Весна по-эстонски: вместо тепла – дожди и мокрый снег

Хотя на календаре май, по прогнозу Департамента окружающей среды в ближайшие дни в Эстонии ожидается неустойчивая и прохладная погода с дождями, а местами и с мокрым снегом.
В ночь на воскресенье погода в начале будет ясной или с переменной облачностью и без осадков. Однако после полуночи облака начнут сгущаться, в некоторых местах пройдут кратковременные дожди, местами может образоваться туман.
Ветер сначала будет дуть с запада со скоростью от двух до восьми метров в секунду, на северном побережье с порывами до двенадцати метров в секунду. Позже он ослабеет и сменит направление на переменное. Температура воздуха ночью опустится до нуля - плюс пяти градусов, на побережье будет до плюс семи градусов.
Днем в воскресенье облачность будет переменной, на большей части страны пройдут дожди. К вечеру с северо-запада начнет проясняться. Ветер постепенно повернет на северный и усилится до пяти–двенадцати метров в секунду, а на побережье порывами до семнадцати метров в секунду. Воздух прогреется до шести–двенадцати градусов тепла, а в Южной Эстонии - до четырнадцати градусов.
В ночь на понедельник облачность будет уменьшаться, хотя в начале ночи в восточных и южных регионах еще возможны дожди. После полуночи местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью от пяти до одиннадцати метров в секунду, порывами до шестнадцати метров. Температура ночью составит от минус одного до плюс четырех градусов.
Днем в понедельник установится переменная облачность, в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер сменится на северо-западный и западный, местами с порывами до шестнадцати метров в секунду, но к вечеру ослабеет и повернет на юго-западный. Температура воздуха будет колебаться от пяти до девяти градусов тепла.
Ночь на вторник окажется облачной с прояснениями. В некоторых районах возможны дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный от трех до восьми метров в секунду, а на побережье в начале ночи возможны порывы до двенадцати метров. Температура воздуха составит от минус одного до плюс четырех градусов, на побережье до шести градусов тепла.
Во вторник днем сохранится облачность с прояснениями. В разных районах вновь возможны дожди. Ветер повернет на северный, его скорость будет от двух до восьми метров в секунду, на побережье к вечеру порывы могут достигать тринадцати метров. Температура воздуха составит от пяти до десяти градусов тепла.
В ночь на среду ожидается переменная облачность. В большинстве районов страны возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть северо-западный и северный ветер от трех до девяти метров в секунду, местами с порывами до тринадцати метров. Температура ночью составит от минус одного до плюс четырех градусов.
Днем в среду сохранится облачность с прояснениями, местами возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Будет дуть северный ветер со скоростью от трех до девяти метров в секунду. Воздух прогреется до четырех–восьми градусов тепла.