Весна по-эстонски: вместо тепла – дожди и мокрый снег

В ночь на воскресенье погода в начале будет ясной или с переменной облачностью и без осадков. Однако после полуночи облака начнут сгущаться, в некоторых местах пройдут кратковременные дожди, местами может образоваться туман.

Ветер сначала будет дуть с запада со скоростью от двух до восьми метров в секунду, на северном побережье с порывами до двенадцати метров в секунду. Позже он ослабеет и сменит направление на переменное. Температура воздуха ночью опустится до нуля - плюс пяти градусов, на побережье будет до плюс семи градусов.

Днем в воскресенье облачность будет переменной, на большей части страны пройдут дожди. К вечеру с северо-запада начнет проясняться. Ветер постепенно повернет на северный и усилится до пяти–двенадцати метров в секунду, а на побережье порывами до семнадцати метров в секунду. Воздух прогреется до шести–двенадцати градусов тепла, а в Южной Эстонии - до четырнадцати градусов.

В ночь на понедельник облачность будет уменьшаться, хотя в начале ночи в восточных и южных регионах еще возможны дожди. После полуночи местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть с севера и северо-запада со скоростью от пяти до одиннадцати метров в секунду, порывами до шестнадцати метров. Температура ночью составит от минус одного до плюс четырех градусов.