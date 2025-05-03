И заморозки, и летняя жара: синоптики рассказали, какая погода будет в мае

В начале мая над Северной Европой располагается обширная малоподвижная зона низкого давления. Ее впадины и периферийные области, а также отдельные осадки от вторичных циклонов будут приносить дождливую и прохладную погоду.

Сначала воздух еще будет теплым, а осадки - в виде дождя, но уже 5 мая в северо-западном потоке придет холодная воздушная масса, которая задержится над Эстонией до 12 мая.

Ночами температура воздуха при прояснениях опустится до 0…–3 градусов, а дневные максимумы в основном останутся ниже десяти градусов тепла.

После этого начнется постепенное потепление. Хотя угроза слабых ночных заморозков сохранится, днем температура будет день ото дня повышаться.