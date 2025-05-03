И заморозки, и летняя жара: синоптики рассказали, какая погода будет в мае

По данным метеослужбы Агентства окружающей среды, в первой половине мая в Эстонии сохранится дождливая и прохладная погода. Более теплая, почти летняя погода ожидается ненадолго во второй половине месяца, после чего снова похолодает.
В начале мая над Северной Европой располагается обширная малоподвижная зона низкого давления. Ее впадины и периферийные области, а также отдельные осадки от вторичных циклонов будут приносить дождливую и прохладную погоду.
Сначала воздух еще будет теплым, а осадки - в виде дождя, но уже 5 мая в северо-западном потоке придет холодная воздушная масса, которая задержится над Эстонией до 12 мая.
Ночами температура воздуха при прояснениях опустится до 0…–3 градусов, а дневные максимумы в основном останутся ниже десяти градусов тепла.
После этого начнется постепенное потепление. Хотя угроза слабых ночных заморозков сохранится, днем температура будет день ото дня повышаться.
В середине месяца влияние начнет оказывать зона высокого давления, смещающаяся с Британских островов на восток. Осадки станут редкими и незначительными. В районе 20 мая ожидается короткий период по-настоящему летней погоды - дневная температура может превысить 20 градусов тепла. Однако к концу месяца снова похолодает.