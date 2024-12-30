Штормовой ветер лишил электричества 2500 домохозяйств

Штормовой ветер оставил без света множество домов в Эстонии. Согласно карте сбоев Elektrilevi, зафиксировано 2425 случаев отключения электроэнергии.

Больше всего домохозяйств без электричества в Пыльвамаа и Пярнумаа - 822 и 299 соответственно. В Ляэне-Вирумаа электричества нет у 255 домов.

Более ста домохозяйств остались без света также в Харьюмаа, Тартумаа, Ида-Вирумаа и Вильяндимаа.

«Это небольшое число», - прокомментировала пресс-секретарь Elektrilevi Кристи Рейланд. По ее словам, зарегистрировано 21 активное повреждение, вызванное сильным ветром.

«Мы работаем в усиленном режиме. На месте работают 28 бригад. Ветер стихает, надеемся вернуть электричество к вечеру», - отметила Рейланд.

Elektrilevi устраняет большинство повреждений в течение нескольких часов, однако в случае масштабных проблем время работы может увеличиться. Если свет пропал и клиент не получил сообщение в течение 15 минут, рекомендуется позвонить по номеру 1343 и сообщить о неполадке.

По данным Агентства окружающей среды, погода накануне Нового года будет штормовой.