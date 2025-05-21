ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕПОГОДЕ На Эстонию надвигаются грозы, сильные дожди и порывистый ветер

В четверг преимущественно на востоке и юге Эстонии ожидаются грозы и сильные порывы ветра, предупреждает Департамент окружающей среды.
По прогнозу, во второй половине дня 22 мая на материковой части страны пройдут грозы, которым будут сопутствовать обильные осадки, порывы ветра свыше 15 м/с, местами возможен град.
Вероятность грозовых дождей выше всего в Восточной, Южной и Центральной Эстонии.
Температура воздуха в четверг составит от 15 до 21 градуса, на открытом ветрам побережье - от 9 до 14°C.