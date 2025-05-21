ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НЕПОГОДЕ На Эстонию надвигаются грозы, сильные дожди и порывистый ветер

По прогнозу, во второй половине дня 22 мая на материковой части страны пройдут грозы, которым будут сопутствовать обильные осадки, порывы ветра свыше 15 м/с, местами возможен град.

Вероятность грозовых дождей выше всего в Восточной, Южной и Центральной Эстонии.