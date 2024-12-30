Внимание! Вечером на дорогах Эстонии высок риск гололеда

Днем состояние дорог варьируется в зависимости от региона. На юге Эстонии местами даже крупные дороги покрыты снежными колеями, тогда как в северных районах дороги преимущественно сухие. В других регионах дорожное покрытие влажное или обработано солью.

Температура воздуха в южной Эстонии близка к нулю, а в других частях страны остается выше нуля. Температура дорожного покрытия по всей стране также близка к нулю, но к вечеру она начнет быстро опускаться ниже нуля, что создаст благоприятные условия для образования гололеда.

Вечером ожидается малооблачная и переменная облачность без осадков.

Ночью в северной Эстонии существенных осадков не прогнозируется, а в южной части страны местами выпадет снег и мокрый снег. В районе Рижского залива возможен дождь.

Температура воздуха и дорожного покрытия будет колебаться от -4 до +3 градусов.

Водителям следует быть особенно внимательными и учитывать возможность скользкости дорог из-за образования изморози. Вечером и ночью опасность гололеда на дорогах значительно возрастет.

Департамент транспорта просит сообщать о состоянии дорог по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях и ограничениях движения можно найти на сайте tarktee.ee.