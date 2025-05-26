Во вторник в Эстонии потеплеет до 20 градусов

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность. До полуночи на востоке страны дожди. Местами туманы. Ветер южных, ближе к утру западных направлений 2-7, на северном побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.