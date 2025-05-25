В понедельник в Эстонии потеплеет до 20 градусов

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность.
Утром на востоке страны местами пройдут дожди. Ветер переменных направлений, 1-6, на островах и побережье юго-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.
Днем переменная облачность. Местами пройдут дожди. Ветер переменных направлений, 1-7, на островах и западном побережье южный, 4-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха 14-20, на побережье местами 10-13 градусов тепла.