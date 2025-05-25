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Какое лето ждать в Эстонии? Три версии: приметы, наука и прогнозы синоптиков

Перевод: София Солдатенко
Пярнуский пляж.

Этим летом жители Эстонии будут отдыхать на пляжах или ходить в теплых куртках? Какой из месяцев обещает быть самым теплым? Postimees собрал прогнозы наблюдателя за природой Яана Кальда, атмосферного физика Марко Каазика и синоптиков Агентства окружающей среды.

Яан Кальда, проживающий рядом с Кургья и записывающий погодные данные уже более 60 лет, сказал, что хотя зима была теплее обычного, весна выдалась переменчивой и прохладной. В доказательство он показал яблоню в своем саду, чьи цветы сильно пострадали от заморозков. «В целом холод нанес растениям большой урон, совсем недавно здесь были ночные заморозки», - отметил он в конце прошлой недели.

Наблюдатель за погодой Яан Кальда сказал, что холод в этом году сильно навредил растениям и цветам яблони.
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