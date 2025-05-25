Какое лето ждать в Эстонии? Три версии: приметы, наука и прогнозы синоптиков

Яан Кальда, проживающий рядом с Кургья и записывающий погодные данные уже более 60 лет, сказал, что хотя зима была теплее обычного, весна выдалась переменчивой и прохладной. В доказательство он показал яблоню в своем саду, чьи цветы сильно пострадали от заморозков. «В целом холод нанес растениям большой урон, совсем недавно здесь были ночные заморозки», - отметил он в конце прошлой недели.