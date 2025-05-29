Пятница в Эстонии обещает быть теплой и малооблачной

В ночь на пятницу в Эстонии ожидается переменная облачность. На востоке страны по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, по остальным регионам вероятность осадков ниже. Местами туманы. Ветер преимущественно западный и северо-западный 1-7 м/с. Температура воздуха 5-12, на востоке страны до 14 градусов тепла.