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Синоптики обещают жителям Эстонии дождливую пятницу

BNS
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Природа Ляэне-Вирумаа.
Природа Ляэне-Вирумаа. Фото: Marianne Loorents

В ночь на пятницу в Эстонии будет преимущественно облачно. По многим регионам дожди. Ветер по всей стране южных направлений 2-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. К вечеру облачность по многим регионам рассеется и осадки станут реже. Ветер преимущественно юго-западный и южный 3-8, порывами до 11 м/с, вечером западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 4-9, на юге страны до 12 градусов тепла.

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