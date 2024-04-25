Синоптики обещают жителям Эстонии дождливую пятницу

Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. К вечеру облачность по многим регионам рассеется и осадки станут реже. Ветер преимущественно юго-западный и южный 3-8, порывами до 11 м/с, вечером западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 4-9, на юге страны до 12 градусов тепла.