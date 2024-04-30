Дрожали окна и двери: в Латвии произошло землетрясение?

«Я получил сообщения из Лиепаи и Дурбе о том, что около 11:00 было что-то вроде небольшого землетрясения. Если у кого-то еще есть какие-то свидетельства, будет полезно, если сообщите!» - пишет Том Брицис.

Esmu saņēmis ziņojumus no Liepājas un Durbes puses, ka ap plkst. 11 bijis kaut kas līdzīgs nelielai zemestrīcei. Ja kādam vēl ir kādas liecības, būs noderīgi, ja ziņosiet! — Toms Bricis (@boms_tricis) April 30, 2024

О наблюдениях, что могло произойти небольшое землетрясение, сообщают и другие пользователи соцсетей.

@boms_tricis

Varētu būt, ka šodien, 10.58, Durbē bija neliela zemestrīce? 🙈 — Kristīne (@Kristne_P) April 30, 2024

Может быть так, что сегодня в 10:58 в Дурбе было небольшое землетрясение?

Nezinu kā mūra ēkās, bet mums ražošanas ēkā (Liepāja) ļoti izteikti varēja just.

Nebija omulīgi. — Didzis Ate (@didzho) April 30, 2024

Не знаю как в каменных зданиях, но у нас в производственном здании (Лиепая) очень явно чувствовалось. Было неуютно.

Читатели TVNET также сообщают, что наблюдали землетрясение. Один читатель TVNET пишет, что раскачивались лампы, ручки и кофе в кружке и «подсознание говорило, что это землетрясение, но ни на одной онлайн-карте не было информации и в Латвии землетрясения быть не может».