Редактор новостей погоды LTV Том Брицис сообщил в соцсети Х (Twitter), что получены сообщения о возможном землетрясении в Латвии, в окрестностях Лиепаи и Дурбе, пишет Rus.TVNET.
Дрожали окна и двери: в Латвии произошло землетрясение?
«Я получил сообщения из Лиепаи и Дурбе о том, что около 11:00 было что-то вроде небольшого землетрясения. Если у кого-то еще есть какие-то свидетельства, будет полезно, если сообщите!» - пишет Том Брицис.
Esmu saņēmis ziņojumus no Liepājas un Durbes puses, ka ap plkst. 11 bijis kaut kas līdzīgs nelielai zemestrīcei. Ja kādam vēl ir kādas liecības, būs noderīgi, ja ziņosiet!— Toms Bricis (@boms_tricis) April 30, 2024
О наблюдениях, что могло произойти небольшое землетрясение, сообщают и другие пользователи соцсетей.
@boms_tricis— Kristīne (@Kristne_P) April 30, 2024
Varētu būt, ka šodien, 10.58, Durbē bija neliela zemestrīce? 🙈
Может быть так, что сегодня в 10:58 в Дурбе было небольшое землетрясение?
Nezinu kā mūra ēkās, bet mums ražošanas ēkā (Liepāja) ļoti izteikti varēja just.— Didzis Ate (@didzho) April 30, 2024
Nebija omulīgi.
Не знаю как в каменных зданиях, но у нас в производственном здании (Лиепая) очень явно чувствовалось. Было неуютно.
Читатели TVNET также сообщают, что наблюдали землетрясение. Один читатель TVNET пишет, что раскачивались лампы, ручки и кофе в кружке и «подсознание говорило, что это землетрясение, но ни на одной онлайн-карте не было информации и в Латвии землетрясения быть не может».
Читатели TVNET сообщают о наблюдаемом землетрясении из Лиепайской, Дурбской, Гробиньской и Гавиезской волостей. Люди слышали глухие звуки, чувствовали вибрации, дрожали окна домов. По данным ряда читателей, вибрации были не слишком сильными, они подумали, что мимо проехал грузовик или неподалеку идет ремонт дорог.
Читатель из окрестностей Салдуса сообщает, что был слышен очень низкий и глухой звук, задребезжал вентиляционный люк.
Некоторые читатели TVNET сообщают, что землетрясение наблюдалось также в районах Риги, в Кенгарагсе и Биерини. Якобы дрожали окна и двери.
Редактор новостей погоды LTV Том Брицис сообщил на сайте Х, что сейчас анализируются данные Латвийской сейсмологической станции в Слитере. Жителей Латвии, почувствовавших вибрации землетрясения, призывают сообщать в Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), заполнив анкету.
Во вторник в 11:00:40 на Слитерской сейсмологической станции было зафиксировано сейсмическое событие - небольшое локальное землетрясение, сообщили агентству LETA в LVĢMC.
Сейсмологический мониторинг в Латвии ведется только на одной станции - в Слитере, но наблюдения сравниваются с данными станций в Эстонии, Литве, Финляндии, Польше и Дании.
Как сообщает LVĢMC, конкретное событие было четко зарегистрировано только на одной станции наблюдения - в Слитере. Более точную информацию центр предоставит после более глубокого анализа данных.
В то же время центр отмечает, что землетрясение, если оно действительно было, носило локальный характер. Магнитуда сейсмического события, скорее всего, не превышала 3 баллов, что означает отсутствие разрушений на поверхности.
Наблюдаемые в Латвии подземные толчки обычно небольшие и связаны с деятельностью человека, например, с военными учениями.
Последнее землетрясение природного характера в Балтийском регионе было зарегистрировано в 2022 году на севере Эстонии и имело магнитуду 2,3 балла.
Естественные землетрясения в регионе редко превышают магнитуду 3 балла.
LVĢMC призывает всех, кто почувствовал колебания земли, заполнить анкету и отправить на адрес lvgmc@lvgmc.lv.