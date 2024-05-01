Погода в четверг порадует солнцем и теплом

В ночь на четверг в Эстонии ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, на северо-востоке страны переменных направлений 1-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла, на севере местами 0 градусов.