КАРТА ГРОЗ Проверьте, не гремит ли сегодня гром в вашем районе

С полудня вторника во многих районах страны идут дожди, в Южной Эстонии осадки будут сильнее, местами возможны грозы. Ветер преимущественно восточного направления, после обеда - северного, 2-8 м/с, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха составит от 10 до 16 градусов, на побережье местами 6 градусов.

На Чудском озере ветер преимущественно восточный, 2-7 м/с, к вечеру сменится на северный. Высота волн 0,3-0,7 метра. После полудня в ряде мест пройдут дожди, возможны грозы. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха 9-12 градусов.

Движение грозы в реальном времени можно отслеживать здесь.