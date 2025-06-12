В пятницу в Эстонию придет долгожданное солнце

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на материковой части страны местами кратковременные дожди и туман. Ветер северо-западный и северный 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 9-13 градусов тепла.