Погода не спешит радовать жителей Эстонии солнцем и теплом

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на четверг в Эстонии ожидается облачная и дождливая погода, местами туман. Ветер на востоке страны восточных направлений 3-8, порывами 11 м/с, на материке переменных направлений, слабый, на островах и западном побережье северо-западный- 5-11, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8-12 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, вечером осадков ожидается меньше. Ветер северных направлений 3-8, порывами 11 м/с, на островах и западном побережье северо-западный и северный 8-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха днем 11-16, на востоке страны до 18 градусов тепла.