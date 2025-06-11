Погода не спешит радовать жителей Эстонии солнцем и теплом

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ночь на четверг в Эстонии ожидается облачная и дождливая погода, местами туман. Ветер на востоке страны восточных направлений 3-8, порывами 11 м/с, на материке переменных направлений, слабый, на островах и западном побережье северо-западный- 5-11, порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 8-12 градусов тепла.