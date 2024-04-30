В ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на юге страны вероятны кратковременные дожди и грозы, местами возможен туман. Ветер преимущественно северных направлений 1-6, на побережье 9 м/с, утром сменит направление на северо-восточное и восточное.
Первый день мая будет солнечным и теплым
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений 3–8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха ночью 1-7, на юге страны до 10 градусов тепла, днем 12-18, на побережье до 8 градусов тепла.