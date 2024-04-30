Первый день мая будет солнечным и теплым

В ночь на среду в Эстонии ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на юге страны вероятны кратковременные дожди и грозы, местами возможен туман. Ветер преимущественно северных направлений 1-6, на побережье 9 м/с, утром сменит направление на северо-восточное и восточное.