Прогноз погоды на среду: так тепло в этом году еще не было!

Ночью будет преимущественно малооблачная сухая погода. Утром местами туман. Ветер западный, 1-6, на побережье до 8 м/с. Температура воздуха - от -2 до +3 градусов.

На Чудском озере ожидается западный ветер силой 2-6 м/с. Высота волн - до 0,5 метра. Осадков не ожидается. Видимость хорошая, временами возможен туман. Температура воздуха - от -1 до +1 градуса.

Днем будет погода без осадков, с небольшой или переменной облачностью. Ветер западный и северо-западный, скорость - 4-10 м/с. Температура воздуха - от 11 до 17 градусов тепла, местами на побережье - от 6 до 10 градусов выше нуля.

На Чудском озере ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с. Высота волн - 0,3-0,8 метра. Погода без осадков, видимость хорошая. Температура - 10-13 градусов тепла.