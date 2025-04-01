В марте погода была существенно теплее многолетней нормы

Средняя температура воздуха в Эстонии составила в марте три градуса тепла, что на целых 3,6 градуса выше нормы. Максимальная зарегистрированная температура воздуха составила 16,5 градуса тепла 29 марта в Кунда, а минимальная - 9,2 градуса мороза 15 марта в Вяйке-Маарья.

Среднее количество осадков в Эстонии составило в прошлом месяцев 14 мм, то есть 41 процент нормы.

Максимальное суточное количество осадков составило 9 мм 13 марта в Йыгева.

В среднем в Эстонии зафиксировали 149 часов солнечного сияния, то есть 105 процентов нормы.