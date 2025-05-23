На Эстонию надвигаются сильные дожди, возможны грозы

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на субботу на западе страны ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков, на востоке страны облачность плотнее, местами кратковременные дожди. В материковой части страны местами туманы. Утром на юг страны придет зона обширных осадков. Ветер переменных 1-6, на островах до полуночи южных направлений 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха 3-9, на востоке страны до 11 градусов тепла.