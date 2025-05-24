Ночь с дождями и грозами, днем - переменная облачность и до 17 градусов тепла

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода.
В материковой части страны по многим регионам дожди. Дожди местами сильные, на востоке страны возможны грозы. К утру дожди отступят на северо-восток, начиная с запада страны облачность рассеется. Местами возможны туманы. На островах ветер преимущественно южных, 1-7, в материковой части страны северных направлений, 3-9, до полуночи в Вирумаа порывами до 12 м/с, в грозу порывы ветра могут быть сильнее, к утру ветер уляжется и сменит направление на западное. Температура воздуха 3-9 градусов тепла.
Днем переменная облачность. По отдельным регионам кратковременные дожди. Ветер по южных направлений, 2-8, на западе страны порывами до 11 м/с. Температура воздуха 13-17, на побережье местами до 10 градусов тепла.