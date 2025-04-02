Весна отступает: в ближайшие дни похолодает до -6 градусов

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный и западный, после полуночи сменится на северо-западный и северный со скоростью 5-11 м/с, на побережье и севере порывы до 15 м/с, утром до 17 м/с. Температура воздуха составит 1-5 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Вечером облачность увеличится с севера, возможны дожди и мокрый снег. Ветер будет преимущественно северо-западный 5-12 м/с, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха составит 4-10 градусов.

В ночь на субботу будет облачная с прояснениями погода. В некоторых местах пройдет снег и мокрый снег, в начале ночи возможен дождь, но утром осадки станут реже. Ветер поменяет направление на северный и северо-восточный, усилится до 6-10 м/с, с порывами до 15 м/с, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха составит от -2 до +1 градуса. Днем погода останется облачной с прояснениями. Местами возможны снег и мокрый снег. Ветер северо-восточный 6-10 м/с, с порывами до 15 м/с, на побережье до 20 м/с, но во второй половине дня ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха составит от -1 до +2 градусов.