По прогнозу Агентства окружающей среды, в ближайшие дни сохранится теплая весенняя погода, температура воздуха будет достигать 18 градусов тепла.
До 18 градусов тепла: синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни
В ночь на четверг ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, на северо-востоке страны переменных направлений, 1-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла, на севере местами 0 градусов. Днем ясная или малооблачная погода, вечером местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, на северо-востоке страны переменных направлений, 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 12-17, на побережье местами до 8 градусов тепла.
В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла. Днем переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха 12-18, на побережье местами до 8 градусов тепла.
В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 2-8, утром порывами до 12 м/с. Температура воздуха 4-9 градусов тепла. Днем переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер постепенно переменится на северо-западный и поднимется до 6-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 12-18, на побережье местами до 8 градусов тепла.