До 18 градусов тепла: синоптики рассказали, какая погода ожидается в ближайшие дни

В ночь на четверг ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, на северо-востоке страны переменных направлений, 1-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 2-8 градусов тепла, на севере местами 0 градусов. Днем ясная или малооблачная погода, вечером местами переменная облачность без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, на северо-востоке страны переменных направлений, 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 12-17, на побережье местами до 8 градусов тепла.