На выходных в Эстонии продолжат властвовать дожди и грозы

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Местами туманы. Ветер преимущественно западных направлений, на островах и западном побережье также южный 2-7 м/с. Температура воздуха 12-19 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер западных направлений, на островах и западном побережье также южный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 21-27 градусов тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных, начиная с островов переменится на ветер южных направлений, 2-8, на островах и западном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 12-17, на побережье до 19 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Дожди распространятся с островов и Рижского залива по стране на север и северо-восток. Ветер южных направлений 2-8, во второй половине дня на островах западный и северо-западный, в материковой части страны северо-восточный и восточный, к вечером поднимется до 4-10, порывами до 13, в районе Рижского залива 6-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха 19-25 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, возможны грозы. Ветер на островах северо-западный и западный, в материковой части страны северо-восточный и восточный 5-10, порывами до 15, на островах и побережье 8-15, порывами до 20, на побережье Рижского залива до 25 м/с. Температура воздуха 11-17 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. На островах ветер северо-западный и западный, в материковой части страны северо-восточный и восточный 5-10, порывами до 15, на островах и побережье 7-14, порывами до 20 м/с, к вечеру по всей стране переменит направление на северное и немного уляжется. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.