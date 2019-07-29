Жара покидает Эстонию: в ближайшие дни будет тепло и дождливо

В ночь на среду ожидается облачность уплотнится, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный и северо-западный, 4-10, на северном побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью 7- 12, на побережье до 15 градусов тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 3-8, на побережье до 11 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 16-21 градус тепла.