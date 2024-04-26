Согласно прогнозу Агентства окружающей среды, в ближайшие дни по многим регионам ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха ненадолго достигнет 18-21 градуса тепла.
Дождались ⟩ В ближайшие дни в Эстонии температура воздуха превысит 20 градусов
В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди, также возможен мокрый снег. Местами туманы. Ветер переменных направлений 1-7, на островах и побережье преимущественно западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, вечером осадки реже. Ветер южных направлений 3-9, порывами до 13 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 10-15, на побережье и во время дождей местами до 6 градусов тепла.
В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди, во второй половине дня возможны грозы. Ветер преимущественно южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 12-18, на побережье 6-11 градусов тепла.
В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 15-21, на побережье 9-14 градусов тепла.