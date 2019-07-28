В начале недели в Эстонии резко похолодает

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-7, на северном побережье восточный и северо-восточный, 5-10, порывами 14 м/сек. Температура воздуха 8-14, на островах местами до 17 градусов тепла. Днем сохранится переменная облачность, утром по многим регионам возможны кратковременные дожди, во второй половине дня осадки станут незначительными. Ветер северо-восточный и северный, 4-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается переменная облачность, на востоке страны местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 4-10, на северном побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 7- 12, на побережье до 15 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность. В первой половине дня на юго-востоке Эстонии местами кратковременные дожди. Ветер северный и северо-западный, 3-9, на побережье до 11 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.