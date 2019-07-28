Завтра в Эстонии станет немного прохладнее

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода или переменная облачность.
Местами возможны кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 3-8, порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 10-15, местами до 20 градусов тепла.
Днем малооблачная погода или переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 2-7, вечером на северном побережье северо-восточный, 10, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 18-23, на западе страны до 25 градусов тепла.