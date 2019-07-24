Зажаримся! На выходных синоптики обещают 32 градуса тепла

В ночь на пятницу ясно. Ветер северных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла. Днем малооблачная погода или переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 24-29, на побережье местами до 21 градуса тепла.

В ночь на субботу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла. Днем малооблачная погода без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 27-31, на побережье местами 23 градуса тепла.