Вт, 9.07.2019
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  • Прогноз до субботы: синоптики рассказали, вернется ли тепло

Прогноз до субботы: синоптики рассказали, вернется ли тепло

Дождь в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Erik Prozes

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается дождливая погода, температура воздуха не будет достигать 20 градусов тепла.

В ночь на четверг переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 6-13 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.

В ночь на пятницу переменная облачность, по регионам сильные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 3-9, на побережье до 12 градусов тепла, на почве местами ноль градусов. Днем переменная облачность. По многим регионам сильные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.

В ночь на субботу переменная облачность. По регионам сильные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 4-10, на побережье до 13 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам сильные дожди. Ветер преимущественно западных направлений, 4-9 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.

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