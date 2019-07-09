Прогноз до субботы: синоптики рассказали, вернется ли тепло

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается дождливая погода, температура воздуха не будет достигать 20 градусов тепла.
В ночь на четверг переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 6-13 градусов тепла. Днем переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных направлений, 2-8, на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.
В ночь на пятницу переменная облачность, по регионам сильные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 3-9, на побережье до 12 градусов тепла, на почве местами ноль градусов. Днем переменная облачность. По многим регионам сильные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.
В ночь на субботу переменная облачность. По регионам сильные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 4-10, на побережье до 13 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам сильные дожди. Ветер преимущественно западных направлений, 4-9 м/сек. Температура воздуха 14-19 градусов тепла.