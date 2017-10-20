Новая неделя может принести в Эстонию первый снег

В ночь на субботу облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 2-8, на островах порывами до 11 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на побережье островов до 7 градусов тепла. Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 2-8, на островах порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер восточных направлений, 1-7, на островах восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье островов до 5 градусов тепла. Днем облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-7, на островах восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями. По регионам возможны небольшие дожди или мокрый снег. Ветер восточных направлений, 3-7, на островах 5-11 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на побережье островов до 5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По регионам возможны небольшие дожди или мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 5-11, на островах порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.