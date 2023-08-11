На выходных в Эстонии не обойдется без дождей

В ночь на субботу на востоке страны ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, на западе прояснится и будет преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 2-7, на побережье порывами 10 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 17, днем 19-24 градуса тепла.

В ночь на воскресенье на востоке страны переменная облачность и кратковременные дожди, а западе ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Ветер преимущественно северных направлений 2-7, на побережье до 10 м/с. Днем на востоке страны переменная облачность и кратковременные дожди, вероятны грозы, на западе малооблачно и без осадков. Ветер западных направлений 2-7, на востоке страны северо-западный до 10 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, на востоке до 16, днем 20-25, на градусов тепла, во время дождей ниже.