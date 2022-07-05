В июле жара будет чередоваться с прохладной погодой

Первые дни июля были экстремально жаркими, но к середине лета диапазон температурного фона станет сужаться, а антициклон с востока будет заслоном широкому вторжению осадков.

После вторника перевес в Северной Европе будет за областью низкого давления, периферия которой станет смещать в Эстонию охлаждающие влажные воздушные массы с Атлантики. В Эстонии будут временами идти дожди, а дневной температурный фон вернется к отметке около 20 градусов. К середине месяца к Балтике должен подтянуться несущий сухие погоды и умеренные летние температуры гребень области высокого давления.

После 20 июля в северных регионах Европы вновь с большой вероятностью возобладает влияние области низкого давления, это внесет в погоду неустойчивость и принесет с собой дожди. В конце месяца ожидается новое укрепление антициклона, установится характерная для разгара лета погода без осадков.