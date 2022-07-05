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В июле жара будет чередоваться с прохладной погодой

BNS
В июле жара будет чередоваться с прохладной погодой
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Пляж в Пярну
Пляж в Пярну Фото: Urmas Luik

По прогнозу службы погоды, в июле жара будет чередоваться с прохладной погодой.

Первые дни июля были экстремально жаркими, но к середине лета диапазон температурного фона станет сужаться, а антициклон с востока будет заслоном широкому вторжению осадков.

После вторника перевес в Северной Европе будет за областью низкого давления, периферия которой станет смещать в Эстонию охлаждающие влажные воздушные массы с Атлантики. В Эстонии будут временами идти дожди, а дневной температурный фон вернется к отметке около 20 градусов. К середине месяца к Балтике должен подтянуться несущий сухие погоды и умеренные летние температуры гребень области высокого давления.

После 20 июля в северных регионах Европы вновь с большой вероятностью возобладает влияние области низкого давления, это внесет в погоду неустойчивость и принесет с собой дожди. В конце месяца ожидается новое укрепление антициклона, установится характерная для разгара лета погода без осадков.

На протяжении месяца будут чередоваться жара и прохлада, а в целом температуры воздуха всего месяца будут близкими к норме в 17,2-18,4 градуса. Дожди будут идти сравнительно часто, но и общее количество осадков будет близким к норме в 49-82 миллиметров.

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