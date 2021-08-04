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Завтра в Эстонии немного потеплеет

Лето в Пярну. ФОТО: URMAS LUIK / Postimees Grupp

Область высокого давления, простирающаяся через Эстонию, обеспечит нас тихой и без существенных осадков погодой.

Воздушная масса все еще не очень теплая, да и после прохладной ночи дневные температурные максимумы останутся вблизи 20-ти градусной отметки.

В четверг (5.08) днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. В первой половине дня ветер переменный, слабый, после полудня преимущественно восточный, северо-восточный 1-7, на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

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