Завтра в Эстонии немного потеплеет
Область высокого давления, простирающаяся через Эстонию, обеспечит нас тихой и без существенных осадков погодой.
Область высокого давления, простирающаяся через Эстонию, обеспечит нас тихой и без существенных осадков погодой.
Воздушная масса все еще не очень теплая, да и после прохладной ночи дневные температурные максимумы останутся вблизи 20-ти градусной отметки.
В четверг (5.08) днем небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. В первой половине дня ветер переменный, слабый, после полудня преимущественно восточный, северо-восточный 1-7, на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха 18..22°C.