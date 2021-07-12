Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают жару с дождями и грозами
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни максимальная температура воздуха будет удерживаться в районе 32-33 градусов тепла.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни максимальная температура воздуха будет удерживаться в районе 32-33 градусов тепла.
В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди, туманы. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха 16-20, на побережье до 23 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди и грозы. Ветер слабый, переменных направлений, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 27-33 градуса тепла, во время дождя в районе 20 градусов тепла.
В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха 18-23 градуса тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди и грозы. Ветер слабый, переменных направлений, во время грозы сильные порывы ветра. Температура воздуха 27-33 градуса тепла, во время грозы около 20 градусов тепла.
В ночь на пятницу малооблачная погода или переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно западных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 18-24 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная обланчость. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 2-8, на островах порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 26-32, на побережье местами 22 градуса тепла.