Прогноз на ближайшие дни: синоптики обещают жару с дождями и грозами

В ночь на среду малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны кратковременные дожди, туманы. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха 16-20, на побережье до 23 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди и грозы. Ветер слабый, переменных направлений, во время грозы возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха 27-33 градуса тепла, во время дождя в районе 20 градусов тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха 18-23 градуса тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди и грозы. Ветер слабый, переменных направлений, во время грозы сильные порывы ветра. Температура воздуха 27-33 градуса тепла, во время грозы около 20 градусов тепла.