Синоптики огорчили прогнозом на завтра
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами туман.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами туман.
Ветер на севере страны переменных направлений 1-6 м/сек, на юге юго-западный, 5-10, порывами 14 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, временами кратковременные дожди, после полудня начиная с запада страны вероятность осадков уменьшится. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 6-10 градусов тепла.