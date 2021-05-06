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Синоптики огорчили прогнозом на завтра

Дождливая погода. ФОТО: Ксения Федорова

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, местами туман.

Ветер на севере страны переменных направлений 1-6 м/сек, на юге юго-западный, 5-10, порывами 14 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, временами кратковременные дожди, после полудня начиная с запада страны вероятность осадков уменьшится. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 6-10 градусов тепла.

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