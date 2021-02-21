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Гололедица ⟩ По всей Эстонии объявлена первая степень опасности

Гололед. Иллюстративное фото. ФОТО: Mailiis Ollino

Все пятнадцать уездов Эстонии в воскресенье получили предупреждение от службы погоды об опасности обледенения и гололедицы первой степени.

В соответствии с этим, водители транспортных средств должны учесть, что местами в Эстонии пройдет ледяной дождь. Опасность обледенения сохраняется, дороги скользкие.

Предупреждение первой степени означает, что при определенных условиях погодные условия могут быть опасными и необходимо следить за прогнозами погоды.

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