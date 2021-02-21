Гололедица ⟩ По всей Эстонии объявлена первая степень опасности
Все пятнадцать уездов Эстонии в воскресенье получили предупреждение от службы погоды об опасности обледенения и гололедицы первой степени.
Все пятнадцать уездов Эстонии в воскресенье получили предупреждение от службы погоды об опасности обледенения и гололедицы первой степени.
В соответствии с этим, водители транспортных средств должны учесть, что местами в Эстонии пройдет ледяной дождь. Опасность обледенения сохраняется, дороги скользкие.
Предупреждение первой степени означает, что при определенных условиях погодные условия могут быть опасными и необходимо следить за прогнозами погоды.