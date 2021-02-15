В ближайшие дни ожидается до 28 градусов мороза

В среду ночью переменная облачность. До полуночи в Западной и Южной Эстонии в некоторых местах выпадет снег, на островах возможна метель. Ветер северо-восточный 4-10, на островах порывами до 12-15 м/с. Морозы 13-19, на островах и побережье местами 8-12 градусов. Днем переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Мороз 10-15, на островах — 8-9 градусов.

В четверг ожидается ясная погода, на островах — переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2-8 м/с, до полуночи на островах до 11 м/с. Мороз 21-28, на островах — 12-18 градусов. Днем ясная погода или небольшая облачность, на побережье местами пасмурно. Без осадков. Ветер переменчивого направления 1-7 м/с. Мороз 13-18, на островах 8-14 градусов.

В пятницу ночью ожидается небольшая или переменная облачность без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-8 м/с. Мороз 19-24, местами 27 градусов, на островах и западном побережье — 9-13, местами 17 градусов мороза. Днем небольшая или переменная облачность без осадков. Ветер южный и юго-восточный 3-9 м/c. Мороз 11-16 градусов, на островах и западном побережье — 7-10 градусов.