В ближайшие дни синоптики обещают дожди

В ночь на воскресенье ожидается ясная и малооблачная погода, но около полуночи на востоке страны еще будут идти дожди. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 6-11, на побережье 13-16, днем 18-23 градуса тепла.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода, на островах переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 3-9 м/сек. Днем начиная с островов облачность уплотнится, осадки медленно распространятся по материку на восток, возможны грозы. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье местами 17, днем 18-23, на востоке страны до 25 градусов тепла.