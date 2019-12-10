В Эстонии похолодает до -8°C

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, вечером на островах и по северо-западным регионам материка мокрый снег и снег, на побережье также и дожди. Ветер южный 6-11, порывами 14, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха в Центральной и Восточной Эстонии от нуля до 3 градусов мороза, на западе страны 1-4 градуса тепла.