В Эстонии похолодает до -8°C

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с, утром сменит направление на южное и усилится до 4-10 м/с, на островах и побережье 8-13, до 18 м/с. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, вечером на островах и по северо-западным регионам материка мокрый снег и снег, на побережье также и дожди. Ветер южный 6-11, порывами 14, на островах и побережье 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха в Центральной и Восточной Эстонии от нуля до 3 градусов мороза, на западе страны 1-4 градуса тепла.