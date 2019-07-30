Прогноз до субботы: вернется ли жара?

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 15 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.

В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.