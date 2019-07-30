Прогноз до субботы: вернется ли жара?

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается до 22 градусов тепла, ожидаются кратковременные дожди.
В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 15 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.
В ночь на пятницу ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 7-12, на побережье до 15 градусов тепла. Днем переменная облачность, по отдельным регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 17-22 градуса тепла.
В ночь на субботу ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек.Температура воздуха ночью 9-13, на побережье до 16 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северных направлений, 3-9, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха 17-22 градусов тепла.