На завтра синоптики обещают жару под 30 градусов

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг на западе страны ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. На востоке страны облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. По регионам туманы.
Ветер преимущественно северных направлений, 1-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 21-27 градусов тепла.