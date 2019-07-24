Ср, 24.07.2019
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На завтра синоптики обещают жару под 30 градусов

Пляж Пирита.

ФОТО: Raul Mee

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на четверг на западе страны ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. На востоке страны облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. По регионам туманы.

Ветер преимущественно северных направлений, 1-7, на побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 21-27 градусов тепла.

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