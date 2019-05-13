Синоптики: дожди отступают, но радоваться рано

Усиливающийся антициклон вытеснит из окрестностей Балтийского моря осадки и разгонит облака, сообщает Служба погоды Эстонии.
На севере преобладает прохлада и температурный фон у нас будет выше 10 на 2-3 градуса. Свежести добавит и заметный северный ветер. Однако вечером он стихнет и вночь при прояснениях возникнет угроза заморозков.
Во вторник, 14 мая, утром облачно и местами пройдет кратковременный дождь. В течении дня облачность уменьшится, существенных осадков не ожидается. Ветер северный и северо-западный, на северном побережье также западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 9..14, на юго-востоке Эстонии до 16°С.